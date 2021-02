Mait Maltis paljastab oma nooruslikkuse saladuse: mul noor abikaasa kõrval ja noored lapsed kodus – ei saagi olla vana!

Ta on endasse juurutanud ka harjumuse tervisespordiga tegeleda. "Tänavusel talvel on väga hea sporti teha, lund on palju," kiidab Mait. "Mu aia taga on suusarajad, naabrimees ajas need sisse – on nii uisustiili jaoks kui ka klassika sooned. Iga päev saab suusatamas käidud. Mina olen vana klassika vend, aga poiss mul paneb uisku nii uhkelt. Poisi ja abikaasaga käime sõitmas, tütar ka tuleb vahel kaasa. Sõidame ikka nii palju, kui mahti on."