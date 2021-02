Britney Spearsi sõbranna Paris Hilton paljastas, mida ta popstaari olukorra kohta arvab: ma ei kujuta ette, et mind kontrollitaks nii!

Hilton, kes oli Britney üks parimaid sõbrannasid nullindate keskpaigus, meenutas saates, et ta pole popprintsessi küll mitu kuud näinud. Siiski on ta kutsis sellega, et lauljatari elu kontrollib tema isa Jamie, kelle nõusolekuta ei saaks naine sentigi kulutada. "Temaga toimuv teeb mind nii kurvaks, sest ta on tegelikult väga armas tüdruk, kellel on suur süda. Mina ei kujuta ette, et mind kontrollitaks nii," ütles Paris Britney kohta.