KUUM KLÕPS | Kendall Jenneri stringides pilt on nii paljastav, et fännid hakkasid kurtma

Seetõttu on 153 miljoni Instagrami jälgijaga naine tekitanud viimasel ajal paljastavate piltidega fännides pahameelt. Tema viimane klõps, kus ta näitab šokolaadikarva stringides oma prinki tagumikku, on saanud eriti palju pahaseid kommentaare. "Mul olid alati nii kõrged ootused, et Kendall ei alistuks Kardashian-Jennerite pereärile," kirjutas üks fänn, kes vihjab arvatavasti sellele, et perekond on suure varanduse kokku korjanud tänu poolpaljastele Instagrami postitustele.