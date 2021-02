Kristjan Jõekalda tunnistab, et reis Aafrikasse lükkas ümber ühe levinud eestlaste eelarvamuse: midagi sellist ma ei näinud!

"Midagi sellist ma ei näinud – kurbade silmadega inimesi ei kohanud. Sõnnikust meisterdatud elamuid on Aafrikas loomulikult, aga nende elanikud on rõõmsad, riided on seljas värvilised. Sa ei pea pelgama, et sind trügitakse rahvarohkel tänaval kuhugi räpasesse urkasse ja tehakse rahast lagedaks, nagu võib juhtuda Indias või Türgis," sõnab Kristjan.