Leppisid lõpuks ära? Brigitte Susanne Hunt Andrei Zevakinile: reaalselt, me saame surma peale seda podcasti

Zevakin avalikustas video, kus ta vaatab Brigitte Susanne Hundi bachata-teemalist videoblogi ning viskas video üle nalja, kuid tundus, et Hundile Andrei huumor ei meeldinud. Mõne aja pärast tegi Brigitte oma Instagrami loos video, kus ta nägi solvununa välja ning avaldas pahameelt selles osas, et video ei olnud tema arust sugugi naljakas.

Pärast skandaali ei ole Hunt ega Zevakin üksteisega rääkinud. "Mul on sellest teemast ükskõik ja ma väga ei hooli sellest. See on väga tobe, kuidas inimene võib solvuda sellise naljaka asja peale," ütles Andrei.

Zevakin on algusest peale toetunud printsiibile, et ta ei hakka teiste inimeste välimust mõnitama ega halvustama. "Ma teen nalja ainult selle üle, mida inimene on ise suust välja öelnud või kuidas käitunud. Kui ma midagi kavatsen öelda, siis samal ajal mõtlen peas läbi, enne kui ütlen midagi. Filter töötab alati," sõnas Andrei.