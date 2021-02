FOTO | Keili Sükijainen tähistas paradiisis sünnipäeva: süda lihtsalt laulab suurest rõõmust

"See on projekt, millega olen juba mõnda aega tegelnud, aga nüüd oli õige hetk seda lõpuks avalikult jagada. 10 aasta jooksul on palju kogemusi pagasisse kogunenud ja tundsin, et võiks neid kasutada. Eestis on nii palju väikeseid ja alustavaid ettevõtteid, kellel puuduvad suured turundus- ja meedia eelarved ning kus mina saaksin oma nõu ja jõuga hästi abiks olla," rääkis Keili, kuidas ta saab kasulik olla.