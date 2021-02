Kethi Uibomäe ning tema grusiinist kallima kultuurides on üks tähtis erinevus: eestlased ei oska seda teha!

Gruusias käies mõistis Kethi üht suurt erinevust Eesti ja Gruusia kultuuride vahel. "Eestlastel ei ole joomiskultuuri, me ei oska juua alkoholi," hüüatab ta.

"Seal ei ole niimoodi, et "Terviseks!" ja kulistad. Seal võetakse üks vein, kõik istuvad suure laua taga, laud on kaetud. Kõikidega lüüakse kokku ja siis on toost ja inimene räägib, peab maha 10-15 minutilise toosti," rääkis Kethi.