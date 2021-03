Linn palkab suunamudijad, kes George Floydi kohtuistungi ajal sotsiaalmeedias nende agendat levitavad

Kõlab kenasti, aga ridade vahelt lugedes tundub, et see initsatiiv on linna võte meedia ja avalikkusega manipuleerida, sest suunamudijad ei saa vabalt sisu postitada.

Fakt on see, et need kuus suunamudijat, kelle linn palkab, saavad 2000 dollarit palka, ja on seega ajutiselt linna palgal. Mitte ainult seda, linnavalitsus tegi selgeks, et sõnumid on "linna poolt heaks kiidetud", mis pani nii mõnegi inimese ettevõtmises kahtlema. Paljud juba eeldavad, et sisu on linna kaitsev ja toetav.