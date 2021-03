Kobe Bryanti lesk kutsub Marilyn Mansoni esisüüdistajat laimajaks: sa ei tea, mis tegelikult juhtus

Vanessa Bryant on aktiivselt kritiseerima hakanud Evan Rachel Woodi ja teisi, kes tegid pärast korvpalluri surma jaanuaris 2020 tema arvates ebasobivaid kommentaare. Paljud tõid välja tema 2003. aasta seksuaalrünnaku juhtumi, öeldes, et see intsident rikkus tema pärandit ning ütlesid, et ta on selles süüdi.

Mis aga tegelikult juhtus oli see, et Bryanti vastu esitatud süüdistustest loobuti, kuna süüdistaja keeldus tunnistamast. Naine kaebas mehe hiljem siiski kohtusse ning mõlemad osapooled jõudsid kohtuvälisele kokkuleppele.

Seega ei mõistetud Kobe Bryantit süüdi ning seaduse silmis on ta süütu. See on ka iva, mida Vanessa Bryant rõhutab. Ta kirjutas: "Sinu vale, tundetu, laimav ning solvav säuts 26.01.2020 on jälk, kui nii saab öelda? Selline käitumine on osaliselt põhjus, miks mustanahalised mehed lähevad vangi kuritegude eest, milles nad süüdi pole. Süüdistus ei tähenda, et nad on süüdi."

Bryant lisas: "Sa ei tea juhtumi asjaolusid."

Lesel oli sarnane sõnum filmiprodutsent Abigail Disneyle, kes samuti kutsus endist korvpallurit vägistajaks.

Abigaili säuts 2020. aastast on siiamaani üleval. See viib ka arvamusloo juurde Washington Postis, mis vägistamisjuhtmit arutab. Evansi Twitteri lehekülg on deaktiveeritud. Küll aga on aktiivne tema Instagram, kus ta avaldab detailselt seda, mis juhtus Marilyn Mansoniga.

Kumbki naisest ei ole veel Vanessa Bryanti kriitikale vastanud.