Müügiportaalis Auto24 on saadaval "Vanad ja kobedad saavad jalad alla" filmist ning sellele eelnenud sarjast tuntud musta värvi GAZ 21 A 2.4 R4. Tegu on bensiinimootoriga ja tagaveoga sõidukiga, millel on manuaalne käigukast. Auto on müügis 9900 euro eest.