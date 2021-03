VIDEO | Põnev vaatamine! Kerli Kõiv avaldas esimese osa oma maagilisest dokumentaalfilmist

Kerli alustab esimest osa enda tutvustamisega ning lisab, et tavaliselt, kui inimesed küsivad, mida ta täpsemalt teeb, siis ta nimetab end maagiks. Ta lisab, et alustas laulmist, kui oli oli lasteaias ning samuti tema vanaisa oli iseõppinud laulukirjutaja. Muuhulgas oli ka tema vanaisa üks esimestest lauluõpetajatest ning koos temaga käisid nad ka esimestel lauluvõistlustel.

Kerli Kõiv on üks maailmas enim tuntud Eesti artiste. Tema singel «Walking On Air» albumilt «Love is Dead» (2008, Island) küündis edetabelite tippu ja kogus rekordilise, üle poole miljoni allalaadimise, saades sellega iTunesi nädala singliks. Mõned tema lood on salvestatud teiste tuntud artistide, nagu Demi Lovato ja Tarja Turunen poolt.