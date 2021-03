KUULA | Uudo Sepp andis välja laulu, mis on mõeldud igaühele, kes igatseb või kellel on juba olemas enda parem pool

Laul on mõeldud igaühele, kes igatseb või kellel on juba olemas enda parem pool. Enda päike, kuu, tähed ja maa. Kuid ka nendele, kes on suutnud lahti murda selle, mis on olnud neile tohutult tähtis ja kallis. Hoidke teineteist ja väärtustage neid momente kui olete koos!

29.jaanuar 2020 alustas Uudo singli “Pray” kirjutamist ja esimest korda nägi see ilmavalgust Viljandis. “Viljandis elavad mu kaks parimat sõpra Erki ja Triin, nad on tohutult palju mind aidanud sellel teekonnal, et see laul jõuaks teieni”, sõnas Uudo. Laul räägib sellest, kuidas tuleb väärtustada neid momente, kui oled kalli inimesega koos. Kunagi ei tea millal need hetked elus lõppevad. Uudo on kirjutanud laulu kõigile, kes igatsevad kedagi või tunnevad kuidagi rutiini enda suhtes.