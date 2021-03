"Poldarki" täht jäi karantiini ajal töötuks ja pidi kulleritööd tegema hakkama

"Ma sain Deliveroos tööd, sõitsin rattaga ringi ning viisin inimestele süüa," ütles ta ja lisas, et oli tänulik, et sai iga päev rattaga sõita.

"Ma olen tavaliselt suhteliselt vormis, aga karantiini tõttu ei käinud palju väljas, seega olin tänulik, et sain iga päev ratta selga hüpata ja sellega sõita."

Harrington ja tema partner Hannah Daniel saavad peagi teise ühise lapse vanemateks. Harrington osaleb praegu Walesi draamas kanalil S4C. Sari "Fflam" räägib lesest nimega Noni, kes püüab eluga edasi minna, ja see teema on Harringtoni jaoks südamelähedane.

"Ma kaotasin 2014. aastal oma ema ja lein on minu jaoks kinnisidee. Tal oli vähk ning diagnoos oli meie jaoks suur šokk, kuid meil oli üheksa kuud, et sellega hakkama saada."

"Elu on nüüd palju kergem, aga mul võttis kaua aega, et leinast üle saada. Lein võib olla tugevam kui sa suudad ette kujutada. Sellele vaatamata on järgmised paar aastat väga raske."