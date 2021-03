Meelelahutusettevõtja Lauri Viikna: ma ei saa aru, mis on vaktsiinivastaste eesmärk?

Viikna sai ka oma küsimustele vastused. Üks meesterahvas kirjutas: "Argumente polegi tegelikult. Vähemalt seni, kui ei hakata korraldama kampaaniaid kohustuslikust vaktsineerimisest. Sel juhul on debatt ja kampaania vääramatud. Seda teist varianti tundub juba hoomavat, nagu ka seda, et tänane vaktsiin on aasta pärast "turule" ilmuva tüve vastu kasutu."

Ettevõtjal on õigus. Meedias on palju räägitud erinevate vaktsiinidega vaktsineerimisest, mis on Eestis juba eelmise aasta lõpust toimunud, kuid sundvaktsineerimist ei ole tulemas.

"Ühiskond on taas jagunenud kaheks. Vaktsiinivastased ja vaktsiinipooldajad. Vaktsiinipooldajate eesmärgist ma saan aru, sest keegi pole peale vaktsineerimise paremat ideed välja pakkunud, kuidas ühiskond avada. Küll aga ei saa ma vaktsiinivastastest aru. Mis on nende eesmärk, sest keegi ei kavatse neid ju jõuga vaktsineerima hakata? Mis see nende asi on, kui teised inimesed tahavad ennast vaktsineerida?" küsis Viikna.

Naisterahvas lisab oma arvamuse: "Ehk on eesmärgiks lihtsalt ellu jääda ja mitte oma elu keemiafirmade rahalise kasu huvides ohvriks tuua? Pealegi, pole meie rahvast ju nii hullult palju, et 80% neist on lihtsalt "üle" ja peaks kiires korras "eest ära" surema. On meil siin esialgu veel kõigil ruumi elada (kui just plaani pole siia meie asemel mõned miljonid muulast sisse tuua)."

Kolmas, jällegi meesterahvas, kirjutab: "Las vaktsineerivad need, kes hirmu tunnevad, olgu nõrgema tervisega jne, aga kui ma arvan, et olen läbi põdenud või põen selle ka tulevikus läbi, siis ma ei taha küll endale keemiat süstida, olgu, pole keemia – RNA-lisanditega, aga minule pole vaja ja kui eksin, siis on eksimuse hind vaid üks, eks vaadake neid ravimireklaame, suur osa vaid platseebokeemia."

Viikna jagab kriitikat valitsuse aadressil, et eestlasi kiiremini ei vaktsineerita. "USA vaktsineerib 1,6 miljonit inimest päevas! Praeguseks on vaktsineeritud 73 miljonit inimest. Iisraelis on pool rahvastikust vaktsineeritud. Ma ei võrdle Eestit USA-ga, aga ... Meil oleks vaja vaktsineerida 600-800 tuhat inimest 1,3 miljonist, et see viirus peatada ja ühiskond avada, aga täielikult on meil vaktsineeritud vaid ca 30 000," tõi Viikna välja mõned numbrid.

"Kui asi nii edasi läheb, siis pole sel vaktsineerimisel mõtet, sest see viirus muteerub, enne kui kriitiline piir on ületatud. Valitsus ja asjaomased! Võtke nüüd ennast kokku ja piirangutega ümber keerutamise asemel püüdke tegeleda vaktsiinide hankimise ja vaktsineerimise korraldamisega!" sunnib ta valitsust takka.