VAATA JA KUULA | Vägev! Tallinnast pärit DJ näitab Valaste jäätunud kose all klassi

Koostööpartneriteks valiti professionaalse video produktsiooni firma Vita Pictura, kes on suurte kogemuste pagasiga just muusika valdkonnas. Nad on filminud suuri muusika festivale nii Eestis kui välismaal ning teinud muusikavideosid mitmetele maailmakuulsatele artistidele. "Käisin Valaste joa juures ning näitasin Vita Picturale neid pilte, et tahan seal joa all videot teha. Ei olnud ise päris kindel, et kas see on üldse võimalik kuna joa alla ükski tee ei viinud ja ei olnud võimalik kuidagi jala pääseda. Nad olid väga entusiastlikud ja ütlesid, et saame hakkama ja teeme ära.

Keskkonnaametiga sai samuti kooskõlastatud, kas võib sellisel kujul seal filmimist teha. Ootasime, et juga läheks rohkem jäässe ja ilm oleks projektiks sobillik, mitte väga külm ja sajune," nentis Merle.