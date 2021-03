Juba täna õhtul: Eesti parimad nõiad hakkavad järelkasvu otsima

„Eesti selgeltnägijate“ tuleproovi uuel hooajal osalevatest tuntud tegijatest on väljakutseks valmis näiteks Anzori, Evald, Geit, Ervin, hing Fekeli jpt. Kõik ülesanded, mis lahendamist nõuavad, võetakse ette koos õpilastega, kelle seas on tähti, mis löövad särama eredalt ja võimsalt.

„Läbi erinevate saadete jälgime, kuidas värsked nõiaõpilased juhendajate käe all kummalisi sündmusi lahti harutades end üha uuesti ja uuesti proovile panevad. Kuni selgub üks - see, kelle andekus ja sihikindlus on nii muljetavaldavad, et ta võib algava hooaja lõpusaates end seniste võtjatega võrdsena tunda,“ selgitab Eve Kallaste, kinnitades veelkord, et hooaeg tuleb väga põnev ja ootamatute pööretega.