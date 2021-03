Elina Born superstaarisaates osalemist soovitanud Stig Rästale: ma ütlesin talle, et ma ei taha minna sinna ennast eksponeerima

Stig Rästa ja Borni tollane mänedžer Fred Krieger olid need, kes julgustasid teda osalema ka saates "Eesti otsib superstaari", kus lauljatar tõeliselt tuule tiibadesse sai. "Ma ütlesin, et ma ei taha minna sinna eksponeerima ennast, mulle ei meeldi võistelda," meenutas Born. "Nemad tegid mulle selgeks, et kui seal hästi läheb, siis selle lühikese perioodiga teeb nii palju rohkemat enda jaoks ja jõuab kaugemale kui kümne aastaga."