VIDEO | Tohoh! Kas tõesti astus legendaarne laulja Tina Turner Venemaa näosaate lavale?

Üks kohtunikest, koomik ja telestaar Maksim Galkin ütles, et ta ei usu oma silmi. "See oli uskumatu," nentis Galkin. Ka teised kohtunikud nõustusid Galkiniga ning lisasid, et see oli fantastiline etteaste.

Tina Turneri soolokarjääri läbimurdeks sai album "Private Dancer" (1984). Tema tuntuimad hitid on "What's Love Got to Do with It?", "We Don't Need Another Hero", "Steamy Windows" ja "The Best".