Koit Toome hoiatab sulide eest: palun ärge minge sellega kaasa

"Tegu on fake (võlts - toim.) kontoga! Palun ärge minge kaasa sellega!" hoiatab 17,8 tuhande jälgijaga Koit Toome Instagramis.

Kuigi Koit hoiatab libakonto eest, siis andsid mitmed fännid kommentaariumis teada, et konto alt on nendega ka ühendust võetud.

"Just sain mitu kirja selle fake konto alt. Taheti kohtuda jne. Kohe sain aru, et miskit kahtlast toimub," teatas üks naissoost kasutaja.

View this post on Instagram

Ei tea, kas Instagrami libakonto on kuidagi seotud Koidu sotsiaalmeedia kaaperdamidega, mis juhtus veebruari lõpus. 25. veebruaril avanes Facebookis kentsakas vaatepilt, kui armastatud laulja Koit Toome kontole ilmusid seksikad fotod võõratest naistest. Mehe enda sõnul sai viirus tema kontole ligipääsu tema kihlatu Kaia Triisa kaudu.

Koidu sõnul jäi ta alguses ilma kõikidest kontodest, mis talle kuuluvad. “Kaia sai mingi meiliga viiruse ja kuna minu konto oli sees, siis sealt ta läks. Ühel hetkel olid kõik kontod lukus,” kirjeldas laulja oma hämmingut. Ülitähtsale töömeilile pole ta juba üle poole nädala ligipääsu saanud, kuid Eesti Laulul osalev Koit viskas nalja, et ega praegusel ajal pakkumisi eriti ei tulegi.

Koit selgitas "Õhtu!" saates antud intervjuus, et tehakse usinat koostööd ka veebikonstaabliga, kes asja uurima on asunud. Artisti sõnul pole ta ainus meelelahutuses tegutsev isik, kes viimasel ajal sarnase viiruse ohvriks on langenud.