Kaire Vilgats koroonaviiruse läbipõdemisest: mõtlesin, et kutsun kiirabi siis kui väga halvaks läheb

Kuigi Kaire tervis on praeguseks korras, põdes ta vahepeal koroona ja ütles, et see ei olnud üldse naljakas. "Ma olin kuulnud, et see koroona on selline, et oled haige, siis nagu hakkab leevenema ja siis tuleb jälle peale-umbes nii ta mul oligi," nentis Kaire.