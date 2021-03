Merle Palmiste värvikast rollist: bordellipidajast proua Kuke amet pole lihtne!

Merle Palmistest saab "Naiste sõjas" bordellipidajast proua Kukk – tark ja elukogenud naine, kes püüab ülikeerulistes ja muutuvates oludes nii ise kui ka oma ärile mõeldes ellu jääda. "Proua Kuke amet pole lihtne," märkis Palmiste tänases Star FM Hommikuprogrammis, kus ta avas ka sarja uue hooaja süžeeliine. "See aeg, millest Mart Sanderi sari jutustab, on ränk, muutes ka kõiki tegelasi, kes varasemast tuttavad," selgitas ta. Merle Palmiste kirjeldas ka, kui eriline ja aeganõudev protsess on ajaloolise sarja loomine, et kõik ekraanil ajastutruu ja suurepärane välja näeks: "Grimmitoas ja kostüümide sättimisega-vahetamisega läheb tunde," ütles ta.