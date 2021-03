Vinge! Šveitsis elanud ninja-tüdruk Triinu Kivilaan lendab muusikavideo võteteks Tallinnasse

"Vanilla Ninja on taas tagasi pärast 15-aastat pausi. Oleme koos David Brandesega töötanud uue muusika kallal ja erilise üllatusena on see, et Triinu on taas bändiga liitunud! Meie esimesi uusi lugusid saate kuulata meie ametlikul lehel @thisisvanillaninja. Tegelikult ei suuda uskuda, et see tõesti juhtub, aga nii on. Uus album ilmub juba 2021. aastal," kirjutas Piret 2020. aasta novembris oma postituse pealkirjas.