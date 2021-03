Kirsti Timmer: mõni poolearune on uhke, et ta poest maski puudumisel lahkuma sunniti

"Mina sain kaheksandal raseduskuul kopsutrombi ja olin kuid intensiivis keskhaiglas, ma jäin ellu tänu meie meditsiinile. Pole hullemat tunnet lämbumistundest, kui su veres on vaid 17% hapnikku ja sa ei liiguta enam kätt ega jalga ega suuda öelda sõnagi ja ahmid õhku, aga ei jaksa, õhku ei tule peale, tunnedki, et lämbud ära ja ongi kõik.... Uskuge mind, keegi ei taha seda tunda, see on ebainimlik, see on kõige õudsem tunne ja jubedam hirm, ma olen selle ise läbi teinud."

" Hendrik Sal-Salleril on hea mõte, et kõik need, kes väidavad, et koroonat ei ole olemas või keelduvad kandmast maski, palun tehke avalik pöördumine ja kinnitage oma isikukoodi ja allkirjaga, et te loobute haigestudes igasugusest arstiabist. Te ei vaja ju seda, sest haigust ei ole."

"Mõni poolearune on uhke, et ta poest maski puudumisel lahkuma sunniti, teeb endast pildi ja irveldab sellel," alustas ta otsekohest avaldust.

Timmer näeb selles osas sarnasust koroonaviiruse tekitatava olukorraga.

"Sama tunnet tunnevad ka hingamisraskustes koroonahaiged. Mu sõbrad, kes põdenud seda haigust, ütlevad, et ka paar kuud hiljem on raske hingata, justkui ei saa õhku peale. Selliste sümptomitega ei aita sind MMS'i aurupilves mediteerimine või pärg peas targutamine, et "valitsus petab meid", sind aitab vaid hingamisaparaat ja inimesed, kes oskavad sellega midagi teha. Piinlik on lugeda täiskasvanud inimeste rumalust, te räägite asjadest millest te paraku midagi ei tea."

"Ära kanna maski, aga ära küsi siis hiljem ka abi, nagu arst annab vande aidata, anna sina allkiri abist loobumiseks. Mina kannan maski."

Timmeriga on nõus ka lauljanna ja saatejuht Kethi Uibomägi. "Täpselt! Mind on nii ära tüüdanud see maskivastane propaganda ja kui vihaseid kirju ma enda instagrami sain, kui postitasin ükspäev maski kandmisest video: “sa ajad mind oksele”, “maski kandmine tekitab vähki”, “loe õiget meediat telegrami jne”. Tule taevas appi- hullemalt nakkavam haigus on rumalus ja see levib kulutulena," kommenteeris Uibomägi.

Hetkel kohtuäiturile oma kodu kaotav Vladas Radvilavičius selgitab ühele skeptikule, miks maskikandmine oluline on. "Kui avalikus basseinis üle poolte ei pissi, siis kuidas avalikus basseinis ikkagi pissine on? Teate miks? Sest osad ikka pissivad. Lihtne.

Avalikus basseinis ei ole pissine, kui mitte keegi ei pissi. Kui kasvõi üks teeb seda, siis peavad kõik duši all ennast hoolega pesema," tõi ta hea näite.

Kethi ja Vladase tagasiside oli vaid tilk ookeanis. Timmeri postitus tekitas meeletu diskussiooni, kus olid kohal ka maskivastased, vandenõulased, need, kes arvavad, et teavad paremini ja ka need, kes lubasid vajaliku allkirja anda.

Suurem osa on ikka mõistlikke inimesi, kes püüavad viisakalt diskuteerida, ning jagavad Timmeri ja teiste hoolivate inimeste mõtet, et epideemia kord läbi saaks.