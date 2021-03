Näitleja Reimo Sagor: Eestis on väga tore see, et inimesed jäävad inimesteks ja meil ei ole staarikultust

"Ma hindan väga kõiki tunnustusi ja minu jaoks on need olulised, aga ma ei tee kunagi midagi tunnustuse pärast. Eestis on väga tore see, et inimesed jäävad inimesteks ja meil ei ole staarikultust. Ajakirjanduses üritatakse küll tekitada staarlust ei kuskilt, kuid meil tegelikult ei ole seda. Õnneks. Tore, kui inimestele läheb korda see, mida ma teen, ja nad arvavad, et ma olen selle eest tunnustust väärt. Tunnustamine annab alati indu juurde," sõnas Sagor, keda tagas preemiasadu pärast filmi "Võta või jäta".

"Iga aastaga läheb see kogemus mõnusamaks, pluss on veel see, et näitlejale on see kehataju ja vaimu fokusseerimine eriti oluline. Ühesõnaga, suhe külmaga muutub palju toredamaks ja sõbralikumaks. Ei ole enam eestlaslikku vingumist, et "issand kui halb ilm meil kogu aeg on". Kodus käid külmema duši all, toatemperatuur on madalam. Kõik on mõnusam."