KUULA | Seksikas kooslus: Liis Lemsalu ja Stefan andsid välja ühise laulu

"Sellist lugu pole mul enda soolokarjääri jooksul mitte kunagi olnud. See on teistsuguse kõlaga. Siin on elemente, mis on minu jaoks väga põnevad ning mängulised ja mida ma olen alati tahtnud katsetada, kuid kunagi pole selle jaoks olnud õiget pinnast. Stefaniga klappis meil kohe hästi ning koos loo kirjutamise protsess läks väga kiirelt. Ta on üks ääretult andekas laulukirjutaja, kelles on palju talenti ja mul on suur heameel, et me saame ühise loomingu kuulajateni tuua,“ jutustab Liis.