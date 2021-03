Vangla seinalt leiti tõenäoliselt järjekordne Banksy maal, mis kujutab põgenevat Oscar Wilde'i

Tänavakunstnik ei ole maali veel omaks võtnud, kuid ekspertide sõnul on maalil mitmed Banksy tööde tunnused. Kunstniku töö kasuks räägib ka tõsiasi, et Readingu vanglat on soovitud juba aastaid kunstikompleksiks muuta. Banksy panus on ehk samm sellele lähemale.