Lauljanna Kadi Toom rikkus dieediga tervise ära: seda oli näha ja tunda

Lauljanna tunnistas, et tegi pikalt puuviljatoitumist, mis on toortoitumisest veidi "hullem". “Ma tundsin end kogu aeg hästi külmalt, käed ketendasid ja olid külmad. See oli väga halb. Enesetunne oli läbipaistev ja see tunne ei olnud hea. See ei ole hea märk, kui kogu aeg on külm. See tähendab, et vereringe on halb.”

Asi läks lausa nii hulluks, et Kadi Toomil tekkis paus menstruatsioonist. "See oli ka üks ohumärk, et midagi on valesti. See juhtus siis, kui ma Indias käisin. Alguses arvasin, et see on keskkonna vahetusest, sest seal on hästi soe. Käisin seal keset talve. Aga menstruatsioonitsükli muutused on kindlasti seotud toitumisega, sest olen seda kogenud ka varem," rääkis ta.