Paljud küpses eas inimesed ei tihka loobuda ­ oma kätega ehitatud või renoveeritud kodust, eriti kui sellesse on pandud kogu energia ja raha. Ent Gerda Kordemets (60) ja Jaanus Kulli (66) ei kahelnud enda otsuses müüa maha kaunis kodu Jõgisool ja soetada täiesti uus Tallinna kesklinna.

"Kui oled 60+, ei oota sind pank laenu võtma. Soovita­takse passi vaadata, andes mõista, et "parim enne" on möödas. Aga kus siis meievanused elama peaks? Kas me oleme vana muld ja elagu siis puu all või? Õnneks on elus nii, et kui üks paneb ukse kinni, teeb teine selle lahti ja uue koduga laabus isegi paremini, kui arvata oskasime. Teine pank pingutas meie nimel ise, et saaksime endale kodu, millest unistasime," meenutab stsenarist-režissöör Gerda hubases kodus abikaasale kohvi kallates.