TELEDUELL | TV3 hapuks läinud suppi ei päästa ka Taukar, Kanal 2 suutis Oja ja Juurt müüa värskena

Fotod: TV3/Kanal 2

Kevadine telehooaeg sai möödunud nädalal avapaugu ning vaadates kava saab kohe aru, et mõlemad suured erakanalid Kanal 2 ja TV3 on panustanud just pühapäeva õhtule. Kui algselt võis arvata, et Peeter Oja ja Mart Juure naasmine Kanal 2 eetrisse on vana supi soojendamine, siis tegelikuses on hoopis TV3 see, kes üritab "Me armastame Eestit" uuesti rahvale maha müüa. Kroonika kõrvutas antud saated ja otsustas, kumb kanal tuleb antud teleduellist välja võitjana.