FOTOD | Osta ära! Sass Henno müüb Otepääl asuvat unikaalse asukohaga kodu

Aadressil Otepää Piiri 6, on valmis saanud väike-arendus, hubane ja armas Lõunapoolse hooviga 4 korteriga puumaja, mis on üks paremini renoveeritud maju Otepääl. Esimese korruse korterid on omanikud leidnud, aga müügis on veel kaks teise korruse korterit, mis sobivad hästi nii üüri-investeeringuks kui endale kasutamiseks.