Tõnis Niinemets Eesti Laulule suunatud kriitikast: tänu sellele, et tehti tavapärast teletööd, lõigati endale ka näppu

Eesti Laul 2020 Foto: Erlend Štaub, Õhtuleht

Eesti Laulu saatejuht Tõnis Niinemets rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis lauluvõitslusele suunatud kriitikast, mis on sel aastal tulnud just sellest, et televaatajatele jääb mulje nagu meeskond ja ka saatejuhid ei peaks kinni koroonareeglitest.