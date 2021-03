Elina Nechayeva mõistab hukka inimesed, kes hetkel reisimas käivad: miks ja kuidas seal praegu puhatakse?

“Näen piltidelt, et paljud on keset külma talve Maldiividel ja Sri Lankal, kus minagi aasta tagasi puhkamas käisin. Aga ma ei saa aru, miks ja kuidas seal praegu puhatakse? Arvan, et peaksime rahulikuma reisimise aja ära ootama...” Pealegi saab ka Eestis puhata – viimati kutsus Elina pere, sõbrad ja bändikaaslased ning üheskoos mindi metsa mootorsaanidega sõitma.