Ivo Linna meenutab "Kaelakee häälega" Eurovisioni lava vallutamist: meie jaoks oli see tõeline võit

Koos Maarja-Liis Ilusaga 1996. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel 5. koha saanud Ivo Linna meenutas "Ringvaates", et see oli tema jaoks imeline aeg. "Me saime küll 5. koha Oslos, aga meie jaoks oli see tõeline võit!" nentis Ivo ning lisas, et see oli tol ajal kõige parem koht, mida Eesti oli saavutanud.