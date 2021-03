Jälle seadusega pahuksis: Eesti juurtega räppar Mikael Gabriel astub taaskord kohtu ette

Mikael selgitas möödunud sügisel, kui seaduserikkumine avalikkuse ette tuli, et ta võeti vahele Helsingi kesklinnas tavapärase kontrolli käigus keset tööpäeva. Räppari sõnul ei läheks ta kunagi autorooli, kui tema võimekus sõidukit juhtida häiritud.

See pole esimene kord, kui Soome üks tuntumaid räppareid on kohtuteed pidanud käima. 2018. aastal mõisteti ta süüdi kanepi omamises, kui tavapärase politseikontrolli käigus leiti Mikaeli autost 21 grammi marihuaanat.

Mikaelil on suur side ka Eestiga. Nimelt on ta ema eestlanna ja räppar veetis lapsepõlves suvevaheajad just Lõuna-Eestis. "Võrus pole ma käinud väga kaua. Umbes 15 aastat äkki. Viimati käisin siis, kui mu vanaema suri," ütles ta möödunud aastal intervjuus Eesti Ekspressiga.