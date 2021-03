Ei olegi nii süütuke? Avalikkuse ette tuli endise töötaja esitatud ametlik süüdistus Meghani vastu

Nimelt tõi The Times avalikkuse ette fakti, et 2018. aasta oktoobris olevat toona Sussexite kommunikatsioonijuhina töötanud Jason Knauf Meghani suhtes ametliku kaebuse teinud. Tema sõnul oli kiusav hertsoginna selleks hetkeks minema ajanud kaks personaalset assistenti ning kolmas ametnik olevat kurtnud, et naine õõnestab tema enesekindlust.

Knauf, kes nüüd töötab printsi vanema venna Williami heaks, väidab, et Harry palus tal ametlikku süüdistust mitte sisse anda. Seda ta siiski tegi, sest soovis kaitsta töötajaid, kes olid sattunud talumatu surve alla. Tal on ka tunnistajaid, kes olevat pealt näinud situatsioone, mil Meghan väidetavalt töötajaid kiusas.

Meghani ja Harry advokaadid väidavad, et Buckinghami palee kasutab The Times'i selleks, et Sussexeid enne pühapäeval eetrisse minevat intervjuud mustata. Viimastel nädalatel on paari suhtes avalik arvamus tõusnud ning seetõttu kardetakse, et usutlus Oprah'ga toob Meghanile ja Harryle veel rohkem toetust.