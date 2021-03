Danel Pandre artistide rahalisest seisust: praktiliselt tervet eelmist kinnioldud aastat ei kompenseeri midagi!

Klubielu taastumist ootab ta sügiseks. "Kui kenasti läheb, siis sel ajal saab midagi teha," ütles Pandre ja lisas, et inimeste peades taastub meelelahutuse tarbimise normaalsus pikalt. "Teadvus on kindlasti heas ja halvas mõttes mõjutatud, endist käimist peame ootama tükk aega. Tervisekriisi näidet võtta pole, aga kümne aasta taguse majanduskriisi tagajärjel on selge, et meelelahutussektor on see, mis kindlasti saab esimese, kõige operatiivsema ja kiirema löögi ning taastub kõige aeglasemalt, ma arvan, et me näeme täpselt sama asja nüüd ka."