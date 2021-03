FOTOD | Hollywoodi dünastia noor kaunitar: Antonio Banderase ja Melanie Griffithi tütar rabab naturaalse iluga

Näitlejahakatise Stella suguvõsas pole kuulsad ainult tema vanemad. Tema vanem poolõde Dakota Johnson on tuntud "50 halli varjundit" filmidest ja neiu vanaemaks on ikooniline modell ja näitleja Tippi Hedren.

Siiski pole Stella suutnud ise meelelahutusmaailmas veel läbi lüüa ning seetõttu ei ole enamik inimesi näinud, missugune kaunis noor daam staarpaari pisitütrest sirgunud on. Nagu suur osa tänapäeva noortest, on ka Stella sotsiaalmeedias aktiivne ning ta on Instagramis kogunud üle 150 000 jälgija.

Näitlemise kõrvalt on Stella loonud ka oma parfüümi ning on kätt proovinud ka modellina.

Stella vanemad tutvusid 1995. aastal filmivõtetel, kuid Banderas on varem tunnistanud, et ta oli oma silma Griffithile peale pannud juba kuus aastat varem. Kuigi nende suhe algas väga keerulisel ajal, sest mõlemad osapooled oli abielus teiste inimestega, siis kestis see pea 20 aastat.

Staarpaar läks lahku 2014. aastal. Hiljem tunnistas Griffith, et tema oli see osapool, kes tahtis abielu ära lõpetada. "Ma isiklikult jäin kinni ja ma ei lase sellel rohkem juhtuda. Ma tahan nautida elu ja teha, mida minu hing ihaldab," ütles näitlejatar. Praeguseks hetkeks on Banderas leidnud juba uue armastuse, Nicole Kimpeli.