Pavel Botšarov ehk Gameboy Tetris tunnistab: eesti keeles muusika tegemine on minu jaoks väga raske

"Ma kirjutan alati nii, et mõtlen mingid laused välja vene keeles ja siis üritan neid tõlkida. See teeb tegelikult protsessi palju raskemaks, sest igat asja ei saa otse tõlkida nii, et see ilu jääks alles," lisas ta. Roppuseid üritab Botšarov oma laulusõnades vältida, sest teeb enda sõnul üldiselt kerget muusikat, kuhu ebaviisakaid sõnu vaja ei ole.

"Ma pole neid kunagi kasutanud, aga tegelikult roppused on ju lihtsalt sellised rõhud. Vahel on selline lause, mida on raske sõnastada, sest see rõhk on nii tugev ja see annab ju jõudu. Aga tegelikult neid ei pea ju olema," sõnas lõimujana tuntud Botšarov.