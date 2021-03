Allar Jõksi elukaaslane nautis kuuma päikese all tennist: koroonanäitajad on kordades madalamad ja kliima hea

Endise õiguskantsleri Allar Jõksi (55) elukaaslane Heidi Vilu (40) võttis Tenerifel osa tennisekorüfee Ilona Poljakova korraldatud tenniselaagrist, kus 30 inimest said viiruse kiuste rahulikult sportida.

"Laagrit korraldades oli kõige reaalsem oht, et äkitselt muudetakse reegleid ja lubatakse vaid kaks mängijat korraga väljakule. Siis olnuks mul raske lubatud arv treeninguid garanteerida, kuna kõik trennid olid planeeritud nelja mängijaga väljakul," räägib Ilona.

Õnneks said trennid ja võistlused peetud, sest kehtima hakanud reeglite kohaselt ei pääsenud hotelli väljakule edaspidi enam keegi peale hotelli klientide. Heidi Vilu pidevatest muutustest end häirida ei lase: "Tenerife on olnud hea alternatiiv Eestile, kuna koroonanäitajad on kordades madalamad ja kliima hea. 20-25kraadises ilmas saab ühendada nii kodukontori, e-kooli kui ka spordi ja puhkuse."