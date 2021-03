Meie Viljandi eestvedaja Jaak Joala kujust: täna meil küll plaanis pole seda tagasi võta

25. veebruaril teatas Meie Viljandi esindaja Harri Juhani Aaltonen, et läbirääkimised Jaak Joala samba asjus ei jätku, see otsus tuli Maire Joala advokaadilt.

Maire Joala advokaat andis 15. veebruaril teada, et katkestab kõnealuse kuju asjus läbirääkimised Meie Viljandiga. Konflikt paisus Jaak Joala nime kaubamärgina registreerimisest. Maire Joala advokaadid said ajakirjandusest teada, et Harri Juhani Aaltonen on 17. jaanuaril teinud patendiametisse avalduse, et registreerida Jaak Joala nimi endale kuues kategoorias, mille seas on ka ausammaste ja monumentide püstitamine.