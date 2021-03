Meghan Markle tema vastu esitatud süüdistuse avalikuks tulemisest: hertsoginnat kurvastab järjekordne rünnak tema isiku pihta

Nimelt tõi The Times avalikkuse ette fakti, et 2018. aasta oktoobris olevat toona Sussexite kommunikatsioonijuhina töötanud Jason Knauf Meghani suhtes ametliku kaebuse teinud. Tema sõnul oli kiusav hertsoginna selleks hetkeks minema ajanud kaks personaalset assistenti ning kolmas ametnik olevat kurtnud, et naine õõnestab tema enesekindlust.

Knauf, kes nüüd töötab printsi vanema venna Williami heaks, väidab, et Harry palus tal ametlikku süüdistust mitte sisse anda. Seda ta siiski tegi, sest soovis kaitsta töötajaid, kes olid sattunud talumatu surve alla. Tal on ka tunnistajaid, kes olevat pealt näinud situatsioone, mil Meghan väidetavalt töötajaid kiusas.

Meghani tiim on sellele kiiresti reageerinud ning tegid avalduse, mis avaldus BBC-s: "Hertsoginnat kurvastab järjekordne rünnak tema isiku pihta, eriti, kuna ta on ise kiusamise ohver olnud ning keegi, kes on täielikult pühendunud aitamaks neid, kes on kannatanud valu ja traumat."