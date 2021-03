"Ca 80% lahkunutest olid vanuses 80+, mis on tegelikult päris soliidne vanus," leidis Rebane. "Meil, eestlastel on kummaline komme – palju reegleid kehtestada ja siis neid ka pimesi täita. Hispaanias näiteks on hetkel soe ja rahulik. Äkki me lihtsalt testime liiga palju ja muretseme üle."