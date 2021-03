Dolly Parton sai esimese doosi enda finantseeritud Moderna vaktsiini

Armastatud "9 to 5" laulja sai teisipäeval Nashville'is asuvas Vanderbilti ülikooli meditsiinikeskuses enda esimese doosi Moderna vaktsiini. Laulja jagas protsessi video vahendusel, öeldes: "Dolly sai tüki iseenda ravimist (Dolly gets a dose of her own medicine)," vahendas TMZ.