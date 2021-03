Ansambel Smilers on tagasi: jah, me oleme Eesti Laulu finaalis ilma konkursita!

"-06.03.2021 ilmub (üle mõne aja) Smilersi uus lugu;

-esmaettekanne toimub Eesti Laulu finaalsaates;

-jah, me oleme Eesti Laulu finaalis ilma konkursita;

-ei, see ei ole korruptsioon

-peale saates toimuvat esmaettekannet on singli video esmaettekanne YouTube'is;

-peale saates toimuvat esmaettekannet on lugu kuulatav kõikides striimimiskeskondades üle maailma;

-jalgpall on parem kui sex!;

-huumorisooneta on elu täielik nali!"