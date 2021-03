FOTO | Teleajakirjanik Heelia Sillamaa jagab ausaid sünnitusjärgseid pilte kehast: see ei ole minu keha ja mul läheb peeglisse vaadates tuju ära

"Esimest korda elus võitlen enne saadet pisaratega. Tänases "Õhtu" saates räägitakse kaalulangetusest pärast sünnitamist. Mina olen siis nii-öelda pontsikute esindaja," avas end Instagrami stooris Heelia Sillamaa, jagades endast täna tehtud pilti 3,5 kuud pärast sünnitamist.

"Ma vaatan neid pilte ja tunnen end läbikukkujana, see ei ole minu keha ja mul läheb peeglisse vaadates tuju ära. Ma ei taha, et terve Eesti neid pilte vaataks ja mõtleks, et küll see Heelia on ikka laisk."

"Samas ei taha ma ka seda, et kõik need tuhanded ja tuhanded minisugused naised vaataksid tänast saadet, kus üheks külaliseks on modell ja teiseks treener, ning tunneksid, mida mina hetkel tunnen - piinlikust, et mina ei ole nii ilus ja tubli."

"See on hästi keeruline teema, sest ühte ja õiget sünnitusjärgset keha ei eksisteeri. See on ainult kiiduväärt, kui sul paistavad juba paar kuud pärast lapse sündi kõhulihased. Sa oled super naine! Samas ei ole ma nõus ka sellega, et need, kellel kõhulihaseid ei paista, on laisad ja saamatud. Minul olid ka kunagi kõhulihased väljas, hetkel on nad lihtsalt kuskil turvalises kohas peidus."

"Sünnitus muudab naise ühelt poolt nii tugevaks, aga teiselt poolt nii hapraks ja õrnaks. Nii et ma pühin pisarad ära, teen Paulile ühe suure kalli ja ütlen kõigile, kellel seda kuulda vaja on: sa ei oleks paks, laisk ja saamatu."

Heeliale jagas uskumatu julguse eest kiidusõnu ka Tanel Padar elukaaslane ja lapse ema Lauren Villmann. "Ma ei oleks osanud seda teemat paremini sõnastada. Nii nõus. Meie kõigi kehad on erinevad ja see on okei! Meie kehad on erilised, imelised, nad lõid elu. Olge lahked," kiidab Lauren.

Heelia Sillamaa enne ja pärast lapse sündi. Foto: Instagram