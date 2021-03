Selgus majas! Britney Spears avaldas põhjuse, miks ta oma teismelisi poegi sotsiaalmeedias ei näita

"See on nii hullumeelne, kuidas aeg lendab. Mu poisid on nüüd nii suured!!! Ma tean ... ma tean ... iga ema jaoks on väga raske näha oma poisse nii kiiresti suureks kasvamas. Ma olen väga õnnelik, sest minu kahest lastest on sirgunud tõelised härrasmehed. Ma pole mõnda aega neist pilte postitanud, sest nad on selles vanuses, kus nad tahavad oma identiteeti ise väljendada ja ma saan sellest täiesti aru. Ma andsin endast parima, et seda lahedat pilditöötlust teha, ja teate, nad lõpuks lasid mul seda postitada. Nüüd ei tunne ma end enam kõrvalejäetuna," kirjutas Spears oma postituse pealkirjas.