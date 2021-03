Liina Randpere raseduse katkemisest: mõtlesin, mida ma valesti tegin või mida peaksin tegema

Selgub aga, et tegelikult nägi Liina Mathiase ja Klausi vanusevahet veelgi väiksemana, kuid paraku katkes Liinal pärast Mathiase sündi kaks rasedust teisel kuul. "Pärast katkemist olin muidugi kurb ja pisar tuli silma. Mõtlesin, mida ma valesti tegin või mida peaksin tegema, et enam nii ei läheks. Kas söön midagi valesti? Igasugused mõtted käisid peast läbi," tunnistab naine. Siis aga ütles ämmaemand talle sõnad, mis aitasid olukorraga leppida. Selgitas, et vahel loode lihtsalt pole piisavalt terve ja elujõuline, et võiks edasi areneda.