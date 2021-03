Genka maskivastastele: te olete potentsiaalne oht minu ja paljude teiste sissetulekutele

"Kuulge põhiseaduse Senecad ehk "Lähme täna kambaga ilma maskita Maximasse maadlema" ja "Ma ei kanna maski, ma pole islam" jms type inimesed. Ma seletan teile hästi lühidalt ja arusaadavalt selle maski teema lahti, jättes kõrvale meditsiinilised põhjused," kirjutab Kõrvits alustuseks.

Ta lisab, et tema on artisti ning tema töö on anda kontserte. "Aasta jooksul on umbes 90% nendest ära jäänud. Ma pole üksi: Eestis on tuhandeid muusikuid, artiste, meelelahutusäriga seotud inimesi, kui ka turismi, toitlustuse ja muid teenindussektori inimesi, kelle sissetulekud on oluliselt vähenenud või puuduvad üldse," lisab ta.

"Põhjuseks on muidugi COVID olukord," jätkab ta, "ja nii kaua, kui te maadlete turvadega jne, olete teie potensiaalne oht sellele, et see olukord kestab veel edasi. Ehk otseselt olete teie potensiaalne oht minu ja paljude teiste sissetulekutele. Ja siin läheb asi juba isiklikuks. Sa seisad minu ja mu raha vahel! Seega arva, mis pilguga me neid videosid vaatame ja jutte loeme?" küsib Genka.

"Mul on täiesti ükskõik, mis sa usud ja see polegi hetkel tähtis. Hetkel tegutseme nii, et kui sa kuskile avalikku kohta lähed, siis ole hea mees/naine ja pane suu kinni, mask sinna peale. Lõpeta see põhiseaduse deklameerimine Selveri sissepääsu juures, käi ära, kus vaja on ja ära mängi m..ni. !" lausub räppar.