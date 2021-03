99-aastasele Prints Philipile tehti südameoperatsioon ning ta viibib haiglas arstide järelvalve all

Viimastel nädalatel on kuninglik perekond pidanud elama üle nii häid kui ka halbu uudiseid. Kuigi printsi haiglasse sattumine on kindlasti vägagi murettekitav, siis mõned nädalat tagasi sündis Philipile ja Elizabethile juba üheksas lapselapselaps ning nädal tagasi teatas prints Harry, et ka tema perre on sündimas teine laps.