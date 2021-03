"Kallid kalorid" kuues episood viis murdumise äärele: kõike on natuke liiga palju

Vaimse rännaku läbi teinud Sidni tundis end palju paremini ja avatumana. Vaimse rännaku ajal tegi ta läbi teekonna, mis tõi esile mälestused, mida te enam ei mäletanud. See tõi endaga vaimse vabastuse, mida tal oli enda ellu vaja.

Laagrilised jäid peatuma väikese oja äärde koos tuhandete parmudega. Matkajuht Marek andis neile kõikide mugavustega telgi, lisaks ka toore küülikuliha, millest soovitas teha suppi. Erinevalt Tarmost ja Katist võtsid Helery ja Nele matka täie isuga. Laagrisse jäädes hakkas Helery lihaga menetlema, Nele käis kive korjamas ning hiljem pandi ühiselt telk püsti.

Kohe, kui telk püsti sai, puges sinna Kati. Ta tunnistas, et kogu matk on tema jaoks olnud väga raske, ning oli näha, et ta oli näost ära. “Kõike on natuke liiga palju,” ütles ta. “Mul on palju isiklikke asju, mis mind on viimasel ajal rivist välja viinud, ja kui ma pean parmudega ka keset metsa …,” jättis ta lause pooleli.

Ade, Sidni ja Teele jäid majja, kus nad pidid jätkuvalt võitlema ahvatlusega käsi külmkappi pista ning sealt head ja paremat võtta, siis sellest ei pääsenud ka matkalised. Nende jaoks oli spetsiaalselt telgi kõrvale kapp püsti pandud. Seega, kui küülikulihast asja ei saa ning kõht on tühi, säilis võimalus, et matkalised vähendavad ahvatlustele järele andes enda auhinnaraha.

Matkasellidel läks söögi tegemise peale tükk aega. Kui laagrisse asuti veel valges, siis sööma saadi hakata pimedas. Küülik potist väljas arvasid Helery ja Tarmo, et see vajaks ehk natuke soola. Nele ei olnud nendega nõus ning jagas matkajuhi arvamust, et suure näljaga sobib kõik. Marek rääkis ka, et enne magamaminekut midagi sooja süüa ja juua hoiab keha pikemalt soojana ning annab telgis magades mõned unetunnid juurde.

Katit ei huvitanud ei matkajuhi õpetused ega õhtusöök. Tema oli telgis mitu kihti riideid selga visanud ning magamiskotti pugenud.